Tuttosport - Theo, una sosta benedetta per ricaricare le pile e tornare la solita freccia sulla sinistra

Theo Hernandez, nonostante il suo ottimo rendimento anche in questa stagione, continua ad essere ignorato dal ct della Francia, Didier Deschamps, e così anche questa volta non è stato convocato in nazionale. Il francese, che è uno dei simboli indiscussi del Milan di Pioli, ha potuto così sfruttare questa sosta per riposare e ricaricare le pile dopo aver giocato praticamente sempre negli ultimi mesi.

FINALE DI STAGIONE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la pausa per nazionali è stata un vero e proprio toccasana per Theo, il quale è ora atteso da un finale di stagione da protagonista. Mister Pioli si aspetta tanto da lui e si augura che, dopo un calo nelle scorse settimane, ora possa tornare la solita freccia sulla fascia sinistra. L'ex Real Madrid, come diversi suoi compagni, ha avuto un calo fisiologico nelle scorse settimane, ma adesso è pronto per tornare a correre e a spingere come sempre sulla sua fascia.

VALUTAZIONE TOP - L'ottimo rendimento nelle ultime stagioni ha alzato di parecchio la sua valutazione, che ora si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Diversi top club lo vorrebbero in rosa, ma Theo, che ha un contratto con il Milan fino al 2024, continua a ribadire anche nelle interviste che vuole restare a lungo in rossonero. In via Aldo Rossi, non vogliono assolutamente farselo sfuggire, anzi sono pronti a blindarlo nei prossimi mesi.