Tuttosport - Tomori ko, serve un rinforzo: Bailly c'è, ma occhio a un giovane e... Bremer. Sondato Theate

Bisogna accelerare. Senza andare a sbattere, certo, ma bisogna spingere. Maldini, nel pre-partita di Milan-Genoa, aveva frenato sul mercato in entrata, ma non aveva previsto l’infortunio di Tomori, che ovviamente cambia - e complica! - i piani del Milan a gennaio. Un centrale sarebbe arrivato lo stesso, ma adesso, con lo stop dell’inglese, che priverà Pioli per un mese di un altro pezzo da novanta della difesa, bisognerà darsi una mossa.

Bailly piace, ma si pensa anche a un giovane

Come sottolinea Tuttosport, Maldini e Massara, che stavano agendo con parsimonia e senza fretta alcuna, adesso dovranno effettuare una sgasata. Le idee non mancano, ma non è facile riuscire a incastrare formula e cifre. La pista Diallo sembra raffreddarsi (il Psg vuole sì vendere il giocatore, ma solo a titolo definitivo), mentre rimane valido il nome di Bailly del Manchester United. Dopo il confronto di ieri tra le varie anime del club, però, attenzione anche a un profilo giovane e futuribile, in attesa, poi, di piazzare il colpo in estate.

Botman, Bremer e l’ultima idea Theate

Botman del Lille resta nei desideri del Milan, così come Bremer del Torino. A proposito del brasiliano, non è da escludere - riferisce Tuttosport - che i discorsi con il Torino, visto il dialogo aperto per Pellegri, vengano intensificati nei prossimi giorni. Intanto, sempre per la difesa, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno preso informazioni su Theate, il quale si sta mettendo in bella mostra con la maglia del Bologna.