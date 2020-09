Tuttosport - Tonali ritrova il "suo" Brescia: per Sandro è la partita del cuore, Pioli valuta se farlo giocare

Da una parte il Milan, il suo sogno divenuto realtà, dall’altra il Brescia, il suo passato recentissimo. Oggi a Milanello (fischio d’inizio alle 17) andrà in scena la "partita del cuore" di Sandro Tonali. Così il quotidiano Tuttosport ha definito - giustamente! - l’amichevole in programma nel pomeriggio nel quartier generale rossonero.

EMOZIONE - Il giovane centrocampista ha pochissima benzina nelle gambe, ma vuole esserci. Stefano Pioli, che deve ovviamente pensare al primo impegno ufficiale della stagione, valuterà dopo l’allenamento mattutino se sarà il caso o meno di schierare Tonali, ma le sensazioni sono positive. Con ogni probabilità, dunque, Sandro scenderà in campo per uno spezzone di gara. Per lui sarà emozionante rivedere i compagni di squadra con i quali ha condiviso lo spogliatoio fino a poche settimane fa.

ULTIMO TEST - Come detto, quello con il Brescia sarà l’ultimo test per il Milan prima della sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Proprio in virtù della partita contro gli irlandesi, Pioli potrebbe provare la possibile formazione titolare. Ma gli occhi di tutti saranno posizionati su Tonali, che indosserà per la prima volta la maglia numero 8. L’obiettivo è averlo in buone condizioni la prossima settimana.