Tuttosport - Tra mercato e ricorso al Tas: nelle scorse ore vertice tra Tuil, Gazidis, Leonardo e Maldini

Nelle prossime settimane, i temi più caldi in casa rossonera saranno il mercato di gennaio e il ricorso al Tas di Losanna contro la sentenza UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. E proprio questi due argomenti sono stati al centro dell'incontro che c'è stato nelle scorse ore tra Franck Tuil, senior portfolio manager di Elliott, Ivan Gazidis, ad rossonero, e i due responsabili dell'area sportiva Leonardo e Paolo Maldini.

RICORSO AL TAS - Come spiega questa mattina Tuttosport, il fondo americano non ha nessuna intenzione di uscire sconfitto da questo nuovo scontro con l'UEFA e Tuil ha ribadito questo concetto a tutta la dirigenza milanista. La sentenza di qualche settimana fa rischia di parallizzare il club di via Aldo Rossi e di fermare la voglia di investistire di Elliott, che ha l'obiettivo di riportare il Milan nell'élite europea e mondiale.

MERCATO - Durante il summit, che non si è tenuto a Casa Milan, si è toccato anche il tema del mercato ed in particolare delle possibili mosse rossonere sia a gennaio che in estate. Nella finestra invernale, a causa della sentenza UEFA, la società di via Aldo Rossi avrà purtroppo un po' il freno a mano tirato, ma da Londra assicurano che quanto Tuil si muove, c'è sempre uno o più motivi validi per salvaguardare gli interessi di Elliott e di conseugenza del Milan.