Tuttosport - Un'altra notte da dimenticare per Thiaw: un nuovo grave errore dopo quello nel derby

vedi letture

Un'altra notte da dimenticare per Malick Thiaw che dopo il derby è stato protagonista ieri sera di un altro grave errore contro la Juventus: il centrale tedesco, al 40', si è infatti fatto sorprendere da Kean che lo ha costretto al fallo da ultimo uomo e di conseguenza è stato espulso dall'arbitro Mariani. Un rosso che ha condizionato pesantemente la partita del Diavolo, uscito alla fine sconfitto dal campo.

RICADUTA - Fino a quel momento, come riferisce stamattina Tuttosport, il Milan stava controllando la gara senza rischiare nulla, ma chiaramente quell'episodio ha cambiato tutto e da lì è iniziata una nuova partita. Per Thiaw si tratta purtroppo di una "ricaduta" visto che aveva commesso un errore simile nel derby: in quel caso, da un suo errore su Thuram, arrivò la rete del vantaggio dei nerazzurri dopo pochi minuti.

MARCATURA LEGGERA - Ieri sera un nuovo grave errore, ancora una volta per una marcatura un po' troppo leggera: il tedesco si è fatto sorprendere da Kean, a cui ha dato l'appoggio invece di temporeggiare e così l'attaccante della Juventus si è potuto involare verso la porta di Mirante. A quel punto, il centrale rossonero è stato costretto a fermarlo con un fallo e da lì la corretta decisione dell'arbitro Mariani che lo ha sanzionato con il cartellino rosso. Da lì, come detto prima, è iniziata una nuova partita e purtroppo per il Milan non è finita bene.