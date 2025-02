Tuttosport - Un gol, poi qualche guizzo e poco più: l'effetto Joao Felix ha già subìto una forte flessione

Arrivato all'ultimo giorno del mercato invernale in prestito secco dal Chelsea, Joao Felix si è presentato alla grande con un gol all'esordio contro la Roma in Coppa Italia: passaggio filtrante di Santiago Gimenez e cucchaio per superare il portiere avversario in uscita. Un tocco sotto che ha fatto sognare subito tutti i tifosi del Milan. Purtoroppo, però, a parte qualche guizzo nelle successive partite, il portoghese ha fatto vedere ben poco.

GOL E BASTA - Lo riferisce Tuttosport che aggiunge che l'effetto Joao Felix ha già subìto una forte flessione: il giovane trequartista portoghese, fortemente voluto da Sergio Conceiçao, non ha infatti reso come ci si sarebbe aspettati e non ha più inciso come nelle prima partita. L'ex Benfica e Chelsea si è limitato a fare vedere solo qualche sprazzo della sua enorme qualità, ma è troppo poco per un giocatore della sua classe che potrebbe essere determinante in ogni partita. Ovviamente ci sono delle attenuanti, come per esempio il fatto che non fosse più abituato a giocare così tanto visto che a Londra stava giocando pochissimo e quindi la sua condizione fisica non essere ottimale. A questo si aggiunge poi anche il fatto che, giocando ogni tre giorni, si è potuto allenare poco con i nuovi compagni di squadra.

LA FIDUCIA DI CONCEICAO - Conceiçao, che ha spinto tanto per il suo arrivo a Milanello, ha grande fiducia in lui, tanto che non lo toglie quasi mai dal campo. Il tecnico milanista è convinto di poterlo rilanciare, ma fino ad oggi i risultati non sono stati soddisfacenti. Sulle sue doti tecniche non ci sono dubbi, quello che deve migliorare in fretta, oltre alla condizione fisica, è la concretezza, così da essere più determinante in campo. Il Milan ha bisogno anche del miglior Joao Felix per sperare di rimontare e arrivare tra le prime quattro in Serie A.