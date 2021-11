Tuttosport - Utilizzo minimo, rendimento massimo: Pioli si affida a Ibra. Stasera sfida Dzeko nel derby

È una sfida nella sfida, una delle tante di questo attesissimo derby. Zlatan Ibrahimovic da una parte, Edin Dzeko dall’altra: bomber di professione e registi offensivi per vocazione e necessità. Milan e Inter si affidano a loro, veterani del gol e capitani senza fascia, risorse di d’esperienza per i compagni più giovani.

Numeri da eterno fuoriclasse

Per la prima si troveranno contro nel derby di Milano. Come sottolinea Tuttosport, Ibra arriva al big match di oggi certamente più riposato rispetto al bosniaco. Dopo un inizio di stagione trascorso più in infermeria che in campo, infatti, Zlatan sta ancora centellinando le sue energie (fin qui ha giocato soltanto una partita per intero). Eppure, a fronte di un utilizzo minimo, c’è - come sempre - un rendimento massimo. Con tre gol e due assist, il campione svedese ha dato in grande contributo alla causa rossonera.

Una guida in campo

L’importanza di Ibrahimovic - anche a mezzo servizio - per il Milan è ormai ampiamente accertata. Zlatan è d’esempio per il gruppo, un vero e proprio maestro in uno spogliatoio di giovani talenti. Nel derby ci sarà bisogno delle sue giocate, ma anche della sua leadership. I rossoneri hanno dimostrato di saper giocare e vincere anche senza il loro totem, ma in serate come questa hanno bisogno di una guida.