Tuttosport - Variazioni al 4-2-3-1 e nuovi ruoli per i giocatori: così Pioli ha mantenuto il suo Milan in vetta

È una sorta di “trasformista”, ma nel senso buono e creativo del termine. Un moltiplicatore di idee. Parliamo di Stefano Pioli e dalla sua capacità di adattarsi e adattare la squadra in base alle necessità, spesso in base alle emergenze, che, ovviamente, non sono mancate in questa stagione.

Un 4-2-3-1 in continua evoluzione

Come sottolinea Tuttosport, con Pioli il Milan ha sempre mantenuto medie da corsa scudetto. E lo ha fatto con un sistema di gioco, il 4-2-3-1, che ha dato certezze e fiducia ai giocatori. Ma attenzione: l’allenatore ha più volte modificato e - appunto! - adattato il suo modulo di base, trovando soluzioni sempre valide ed efficaci. Terzini che tagliano al centro come, mediani che si alzano trasformandosi in trequartisti e tante altre novità: Pioli ha saputo variare il 4-2-3-1 sorprendendo i suoi avversari.

Che intuizione al "Maradona"

L’ultimo a rimanere spiazzato è stato Spalletti. Contro il Napoli, infatti, il tecnico rossonero ha disegnato il Milan con una sorta di 4-1-4-1, con Kessie non più "falso 10" ma mezzala al fianco di Bennacer e Tonali playmaker. Mossa che, come detto, ha mandato in tilt gli azzurri, regalando al Diavolo un’altra notte da ricordare.