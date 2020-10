Tuttosport - Verso il derby, Hakimi-Theo: sfida ad alta velocità tra i due "scarti" del Real Madrid

Sabato sera nel derby tra Inter e Milan ci saranno tante sfide nella sfida e una di quelle che affascina maggiormente è certamente quella tra Achraf Hakimi e Theo Hernandez. Entrambi sono attualmente due punti fermi delle squadre di Conte e Pioli, ma entrambi sono anche due "scarti" del Real Madrid: sia il marocchino che il francese, infatti, sono stati ceduti senza troppa resistenza dai Blancos, che ora invece si staranno mangiando le mani visto l'ottimo rendimento dei due.

PRONTI ALLA SFIDA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che i due esterni sono stati compagni di squadra proprio nella squadra spagnola nella stagione 2017-2018. Sabato si troveranno di fronte invece da avversari e tutti si aspettano un grande spettacolo su quella fascia visto che entrambi sono bravi a spingersi in avanti e a trasformarsi quasi in attaccanti aggiunti. Allo stesso tempo, però, sia Hakimi che Theo dovranno marcarsi a vicenda e probabilmente sarà proprio nella fase difensiva che si deciderà la sfida tra i due.

RIMPIANTO REAL - A luglio, quando l'Inter ufficializzò l'arrivo del laterale marocchino, il terzino rossonero lo accolse con questo messaggio sui social: "Ci vediamo presto in Serie A e nei futuri derby...". Il momento di affrontarsi da avversari è sempre più vicino, entrambi sono pronti a dare il massimo per vincere e anche per far aumentare i rimpianti del Real Madrid che non ha voluto puntare su di loro.