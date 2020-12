Tuttosport - Verso Milan-Lazio, stamattina la decisione su Tonali e Rebic: rifinitura decisiva, c'è ottimismo

Questa sera a San Siro il Milan sarà impegnato nell'ultima partita del 2020 contro la Lazio con l'obiettivo di chiudere l'anno in vetta alla Serie A. Si tratta di un match assolutamente complicato per i rossoneri che ancora una volta sono in piena emergenza visto che mancheranno diversi giocatori molto importanti come Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Kessie e Gabbia. Ci sono poi anche alcuni acciaccati, come Sandro Tonali e Ante Rebic, i quali faranno di tutto per esserci contro i biancocelesti.

CAUTO OTTIMISMO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, dopo l'allenamento di ieri, a Milanello , filtrava un cauto ottimismo in merito al loro recupero per il match di questa sera, anche se una decisione definitiva verrà presa solo questa mattina. Per Pioli è fondamentale soprattutto riavere a disposizione Tonali viste le assenze in mezzo al campo sia dell'infortunato Bennacer che dello squalificato Kessie: senza l'ex Brescia, al fianco di Krunic, il tecnico milanista sarebbe infatti costretto ad adattare qualcuno come per esempio Calhanoglu o Calabria.

RIFINITURA DECISIVA - La rifinitura di questa mattina a Milanello sarà decisiva come ha spiegato anche Pioli ieri in conferenza stampa: "Stavano abbastanza bene dopo l’allenamento. Decideremo dopo la rifinitura, quando darò anche la formazione che scenderà in campo". C'è fiducia in casa rossonera, ma si tratta comunque di una corsa contro il tempo per recuperare sia Tonali che Rebic.