Tuttosport - Verso Roma-Milan: Piatek favorito su Leao per una maglia da titolare

In vista del match di domenica alle 18 all'Olimpico contro la Roma, Stefano Pioli sembra avere uno solo dubbio di formazione e anche questa volta riguarda chi giocherà al centro del tridente rossonero: Leao come contro il Lecce o nuova chance dal primo minuto per Piatek? Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, dagli spifferi che arrivano da Milanello, il polacco sembra essere in vantaggio sul portoghese.

MAGLIA DA TITOLARE - Ovviamente nulla è ancora deciso, dall'allenamento di oggi a Milanello si avranno forse indicazioni più precise, ma la sensazione è che, dopo il ritorno al gol su azione contro il Lecce, Kris sia pronto a riprendersi una maglia da titolare contro la Roma. Nello scorso campionato, il polacco segnò all'Olimpico contro i giallorossi e quindi spera di ripetersi anche stavolta.

UNA SOLA NOVITA' - Il resto della formazione milanista dovrebbe invece essere la stessa vista contro il Lecce, con l'unica novità in difesa dove Calabria, che aveva saltato la sfida contro i pugliesi per squalifica, prenderà il posto di Conti. Al fianco di Piatek o Leao, ci saranno quindi nuovamente Calhanoglu a sinistra e il tanto discusso Suso a destra.