Tuttosport - Via Ibra, c'è Giroud: il francese sempre più leader del gruppo rossonero dentro e fuori dal campo

vedi letture

Con l'addio di Ibrahimovic, l'elemento più esperto della rosa rossonera è diventato Olivier Giroud. Il francese, oltre ad essere al centro dell'attacco, ora è anche al centro del gruppo. La sua esperienza è sicuramente superiore ai vari Calabria, Theo e Leao, giocatori che hanno sicuramente più esperienza con il Milan ma non nel calcio.

Da esempio

Un esempio come il francese non lo si trova facilmente, anche fuori dal campo: dopo l’ultimo allenamento della scorsa stagione è partito da Milanello con l’auto carica di materiale usato dalla squadra rossonera (magliette, tute, palloni) e giocattoli da regalare ai bambini ricoverati in alcuni ospedali in Francia, a Grenoble e Montecarlo. Attività benefiche che il bomber francese porta avanti in modo molto riservato. A riportarlo è Tuttosport.

Risposte sul campo

L'età è sicuramente un fattore, ma non per Olivier Giroud: a quasi 37 anni, l'ex Chelsea è stato subito importante e decisivo in campionato alla prima giornata contro il Bologna. Il francese ha terminato la propria partita, quando è stato sostituito da Okafor, con un gol e un assist per la rete di Pulisic. Una certezza in campo come da tre anni a questa parte.