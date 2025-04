Ultima offerta del Milan a Maignan: Mike deve prendere o lasciare

Non solo i risultati molto poco soddisfacenti in campo, non solo la grande confusione societaria e dirigenziale fuori: ad aggiungersi ai temi all'ordine del giorno per il Milan anche la situazione legata ai rinnovi di contratto. Un argomento che è sempre stato mantenuto in sottofondo nel corso della stagione ma che adesso, con l'avvicinarsi del mercato estivo, torna in auge. In particolare questa mattina la Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti sulla situazione del prolungamento di Mike Maignan, capitano e portiere rossonero.

Ultima offerta

Le trattative tra il club rossonero e l'entourage di Mike Maignan non sono di certo iniziate ieri: già da diversi mesi le parti parlano per trovare l'accordo per il rinnovo. Non è un caso che per il portiere in scadenza nel 2026 fosse già stata trovata un'intesa di massima per la firma. Inizialmente il francese voleva avvicinarsi alle cifre di Rafael Leao, il calciatore più pagato in rosa, ma poi lui stesso aveva ridimensionato le sue richieste. Allo stesso tempo oggi, sottolinea la rosea, la bilancia pende dalla parte del club che dopo una stagione di alti e bassi vuole andarci con i piedi di piombo. Per questa ragione l'ultima offerta del Milan è quella definitiva e a livello di stipendio prevede un aumento di un "solo" milione: dai 3.5 attuali ai 4.5 milioni.

Prendere o lasciare

Se questa è davvero l'offerta definitiva della dirigenza rossonera, la conseguenza - come riporta sempre la Gazzetta - è diretta: Mike Maignan deve prendere o lasciare. A oggi pensare di sedersi nuovamente e far ripartire le trattative non sembra pensabile. Il portiere deve decidere se accettare questi termini e firmare fino al 2028 o 2029 oppure se dire ai suoi agenti di guardarsi intorno per una nuova sistemazione estiva. Il Milan cadrebbe comunque in piedi perché, al netto della scadenza nel 2026, Maignan potrebbe garantire ugualmente una ricca plusvalenza. La speranza è che comunque il francese ex Lilla possa accettare e ritrovare vigore per le sue prestazioni, confermandosi come colonna - insieme a pochi altri - su cui poggiare il Milan del futuro di cui oggi, tra l'altro, è anche il capitano.