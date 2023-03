Un mese dopo il mercato di gennaio che sta valorizzando quello estivo

Gennaio, come è risaputo, non ha portato alcun nuovo arrivo, a parte il carneade Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998 destinato al ruolo da terzo portiere o, in caso di cessione, a 'strumento' per la questione slot extracomunitari, che, con il rientro a pieno regime di Maignan, rischia di non essere neanche convocato per le partite ufficiali. La scelta della dirigenza è stata chiara in questo senso: con due sole competizioni in corso, cercare di valorizzare l'ampia rosa a disposizione di Pioli facendo giocare gli acquisti del mercato estivo.E così sta succedendo: oltre alle speranze su De Ketelaere, che potrebbe avere una chance dal primo minuto sabato a Firenze, stanno sbocciando rigogliose quelle riposte su Malick Thiaw; il centrale tedesco, arrivato in estate a titolo definitivo per 6 milioni di euro dalla Serie B della Germania, si è ormai preso il posto da titolare in difesa con prestazioni solide e di altissimo livello. Si spera che, assieme a lui, facciano un percorso simile dando una mano alla squadra sia Vranckx che Adli (che, però, hanno avuto pochissimo spazio) e, soprattutto, Divock Origi, anche lui chiamato a dare una scossa alla sua stagione.