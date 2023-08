Un mese on fire, ma non è finita: cosa farà il Milan nel prossimo mese di mercato

Arrivati al 1 agosto, cioè trascorso un mese dalla apertura ufficiale del calciomercato e ad un mese dalla chiusura dello stesso, è tempo di primi bilanci e di commenti sull'operato dei dirigenti rossoneri, i quali, dopo l'esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno messo a tacere moltissimi - se non tutti - i detrattori con 30 giorni di trattative scoppiettanti portare a termine. E non è mica finita qui...

Dopo Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Musah, Furlani e Moncada devono ancora completare la rosa. Serviranno, più che altro, dei ritocchi: un vice Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro (Calafiori del Basilea il favorito con Rogerio del Sassuolo prima alternativa), un altro difensore centrale al posto di Gabbia, passato al Villarreal, e, in caso di occasioni e di diverse cessioni, anche un altro centrocampista e un altro attaccante (occhio al nome di Alejo Veliz). Il tutto, chiaramente, senza fare follie, ma solo cogliendo la palla al balzo.Dopo tutti gli acquisti saranno utili anche delle cessioni. Ufficializzata ieri quella di Rebic, la dirigenza rossonera aspetta innanzitutto che Fodé Ballo-Touré e Divock Origi scelgano la loro destinazione: il terzino senegalese, dopo aver rifiutato il Fulham, è sempre cercato dal Bologna, la cui offerta però non è gradita al Milan, mentre il belga sta ricevendo alcune proposte dall'Arabia e potrebbe valutarle. Al momento non ci sono offerte per Caldara, mentre ce ne potrebbero essere, ma per ora resterà al Milan, per Lorenzo Colombo. Occhio a possibili offerte per Adli e De Ketelaere: per entrambi non ci sarebbero opposizioni alle cessioni.