Un Milan stoico viene ripreso al 93°: il derby finisce 1-1

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij. Un pareggio oggettivamente giusto che lascia l'amaero in bocca per come è arrivato ma che certo regala una prestazione di testa dei rossoneri, una prestazione di cui far tesoro per il resto della stagione come atteggiamento.

Corsaro

Un primo tempo molto equilibrato e con un canovaccio tattico molto chiaro quello del derby tra Milan e Inter. I nerazzurri tendono a mantenere il possesso palla mentre i rossoneri cercano di stare ordinati dietro e corti per lasciare poco spazio agli inserimenti degli avversari: l'atteggiamento della squadra è il frutto della scelta di Conceicao di abbassare Musah e accentrare Walker in fase difensiva, creando una linea a 5 durante il non possesso. Nonostante la squadra di Inzaghi tenga palla e, soprattutto tra il 30° e il 40°, si ritrovi spesso nella metà campo rossonera, le due occasioni più grandi del primo tempo le ha il Diavolo, entrambe con Tijjani Reijnders. La prima al 38° con un gran destro da fuori, respinto da una grandissima parata di Sommer; la seconda al 45°, il gol che manda avanti i rossoneri, arrivato dopo aver seguito a centro area il perfetto contropiede generato da un recupero di Abraham a metà campo e orchestrato da Bennacer, Theo e Leao. L'Inter si rende pericolosa in due occasioni, segnando per due volte ma in fuorigioco.

Beffa finale

La ripresa si apre con una mezza sorpresa: a cambiare è Conceicao che manda dentro Jimenez al posto di Bennacer. In questo modo lo spagnolo prende il posto sulla fascia di Musah che ha fatto quasi il quinto, mentre lo stesso americano si è spostato vicino a Reijnders in mezzo al campo. Il Milan rischia subito in avvio con una brutta palla persa e Lautaro che da buona posizione trova la risposta di Maignan. Il copione tattico rimane comunque lo stesso, con i rossoneri accorti in attesa di una ripartenza. L'Inter attacca e si vede annullare il terzo gol per un netto fallo di Dumfries su Theo al 63°; poco dopo Bisseck colpisce palo di testa da angolo. A metà della frazione il Milan riesce a mantenere di più il possesso palla quando le squadre iniziano ad allungarsi e le azioni a sporcarsi: dal 70° in avanti è una vera e propria battaglia con diversi cambi di fronte. All'82° il palo salva ancora il Milan, sempre da angolo: a colpirlo è Thuram. Conceicao si chiude ulteriormente con Terracciano e Gabbia, come Camarda e Chukwueze. A inizio recupero il terzo clamoroso legno nerazzurro con Dumfries e poi subito dopo, sempre sull'olandese, un miracolo di Maignan. Alla fine al 93° il pareggio dell'Inter arriva: sponda di Zalewski dimenticato e tap in di De Vrij che pareggia.