Un nuovo mediano con Bennacer mezz'ala: trovare un altro Bakayoko non sarà facile

Ismael Bennacer non è stato certamente tra i peggiori della prima parte di campionato, andando a migliorare progressivamente le proprie prestazioni e guadagnando con merito il posto da titolare. Tuttavia, come sottolineato tra le linee dallo stesso Pioli, l'algerino tende a perdere troppi palloni e commettere piccole leggerezze che possono costare carissimo, come accaduto domenica contro il Sassuolo. L'ex Empoli tende a soffrire quando raddoppiato, non riuscendo sempre a trovare la soluzione giusta per servire i compagni di reparto.

L'IDEA - Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di un classe '97 che è stato adattato regista da appena una stagione: c'è tempo e spazio per crescere, ma è chiaro che la mediana rossonera, pur reggendo spesso l'urto, appare troppo fragile per ambire a posizioni di prestigio. Forse per questa ragione, come recentemente ipotizzato da Sky Sport, il Milan starebbe pensando di rinforzare il proprio centrocampo, magari con un vertice basso più fisico che possa permettere a Bennacer di costruire con più libertà ed efficacia. L'algerino è stato eletto miglior giocatore della Coppa d'Africa proprio giocando come mezz'ala, per cui nulla vieta di proporlo in una posizione più defilata.

RICERCA NON SEMPLICE - Il Milan aveva quel calciatore e tutti sanno di chi stiamo parlando: Tiemoué Bakayoko. Pensate cosa potrebbe essere ora la mediana rossonera col carro armato francese abbinato alle geometrie di Bennacer e alle incursioni di Bonaventura... Purtroppo in estate la dirigenza non ha insistito col Chelsea e il giocatore è tornato al Monaco in prestito, una formula che il Diavolo avrebbe potuto riottenere senza grossi problemi. Al mondo non esiste il solo Bakayoko, ma è chiaro che a gennaio le possibilità non saranno enormi, soprattutto per un club che dovrà prima di tutto risolvere i gravi problemi del reparto offensivo.