Un pari che fa male: ancora una volta il Milan perde punti con le piccole. Nulla, però, è compromesso

Il pareggio tra Milan e Bologna non ha intaccato clamorosamente la classifica dei rossoneri, i quali sono ancora in testa con un punto in più del Napoli e 4 in più dell'Inter (che ha una gara in meno), ma ha certamente ridotto sensibilmente quel bonus che Giroud e compagni si erano guadagnati nelle ultime settimane. E il problema è che, ancora una volta, ci si è inceppati con le cosiddette piccole.

14 punti persi

Considerando le partite contro le squadre dal decimo al ventesimo posto della classifica di Serie A, il Milan ha perso ben 14 punti. Contro l'Udinese erano arrivati due pareggi per 1-1, sia all'andata alla Dacia Arena con goal all'ultimo di Ibrahimovic che a San Siro con il contestato pari di mano di Udogie; l'errore arbitrale pesa anche sul risultato di Milan-Spezia 1-2, mentre sono sicuramente colpa della prestazioni opache il pareggio all'Arechi contro la Salernitana per 2-2 e il ko interno contro il Sassuolo per 1-3. Che sia questione di pressione o meno non cambia le carte in tavola: la squadra è forte, ma ha dei limiti tecnici e caratteriali e può mascherarli solo se gioca con l'entusiasmo di cui è stato spesso fonte di contagio.

Il calendario aiuta?

Lo 0-0 di ieri, dunque, vale come una sconfitta. Nella giornata in cui si pensava che il Milan potesse allungare sulle rivali sfruttando Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, sono i rossoneri a vedere risicato il proprio vantaggio. Ma attenzione: questo Milan, che non perde da 4 mesi, ha dimostrato di saper reindirizzare subito la sua bussola e di saperlo fare meglio contro le squadre più forti che contro quelle più deboli del campionato. Mancano 7 giornate alla fine e ancora il destino è nelle mani della squadra di Pioli: il campionato, inoltre, dimostra che anche Inter e Napoli hanno dei difetti e che anche in questo finale di stagione ci saranno up and down costanti.