Un rombo con tre dubbi su quattro: l'unica certezza proviene dal Brasile

Domenica avrà luogo la finale della Coppa America, con protagoniste Brasile e Perù. Tra le fila dei verdeoro c'è anche Paquetà, giocatore voluto fortissimamente da Leonardo ed acquistato nonostante le ristrettezze (e le pressioni) della UEFA. Ora Leonardo è al Paris Saint-Germain, ma il classe '97 è ancora in forza al Milan, dopo un positivo approccio col calcio italiano. Nella gloriosa competizione sudamericana Lucas ha disputato soltanto cinque minuti contro il Paraguay: difficile scalzare i vari Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton, tra l'altro tutti in forma smagliante. Ma il rossonero è lì, presente in una rosa che si giocherà il titolo dopo aver eliminato gli storici rivali dell'Argentina: a ventidue anni ancora da compiere non è affatto una cosa da poco.

TRE DUBBI SU QUATTRO - Mentre si rincorrono le voci sul mercato rossonero, con il Milan fortemente intenzionato a rinforzare la propria mediana, una delle poche certezze è rappresentata proprio da Paquetà. Il regista deve essere ancora acquistato, non è chiaro se Kessie resterà o meno in rossonero e ci sono dei dubbi anche sul ruolo della mezz'ala sinistra (o trequartista). In mezzo a questi tre punti di domanda si staglia il giovane brasiliano, unico sicuro titolare nel rombo di Giampaolo.

RUOLO DA SCIOGLIERE - Anche su Paquetà, tuttavia, esiste un interrogativo: dove lo farà giocare Giampaolo? Il brasiliano con Gattuso ha interpretato l'interno sinistro, in un modulo che non prevedeva il trequartista. Eppure lo stesso Rino ha intravisto le qualità da mezza punta dell'ex Flamengo, costruendo un 4-3-1-2 ad hoc contro l'Udinese per dare una scossa alla formazione rossonera: contro l'Udinese Paquetà disputò un primo tempo incoraggiante, salvo poi infortunarsi, costringendo Rino a ritornare allo schieramento classico. Ad oggi il verdeoro giocherebbe quasi sicuramente da trequartista, ma per avere una risposta definitiva bisognerà attendere l'evoluzione del mercato, dove il Milan, con il solo Krunic acquistato a centrocampo, deve ancora collocare tanti tasselli importanti.