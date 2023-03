Una Champions da 100 milioni: ecco quanto ha incassato il Milan (senza stadio di proprietà)

MilanNews.it

Il passaggio del turno da parte del Milan fa sorridere le casse rossonere che vedranno entrare altri 10.6 milioni da parte dell’Uefa. Un cammino economicamente importante quello della formazione di Pioli, che al netto dei 2 milioni di multa legati al Fair Play Finanziario, hanno incamerato ben 71.4 milioni di euro così strutturati: 15.6 milioni per la partecipazione alla Champions, 14.8 milioni legati al ranking storico, 8 milioni dal market pool 1, 4.8 dalla seconda fase di ridistribuzione dei diritti tv (cifra minima), 9.3 milioni legati ai bonus risultati, 9.6 per il passaggio agli ottavi di finale, 10.6 per l’accesso ai quarti più 0.7 milioni legati al bonus pareggi.

E questo aspetto riguarda solo i premi Uefa, ai quali poi si dovranno andare a sommare gli incassi monstre fatti registrare al botteghino con i 9.1 milioni della gara d’andata con il Tottenham che hanno fatto segnare il record assoluto in Italia per gli incassi di un match di calcio.

Sono 23.6 i milioni incamerati dal Milan dal botteghino Champions il che vuol dire che tra tutto ci si avvicina ai 100 milioni di rendita. Cifre importanti e fondamentali per lo sviluppo della società, che come ha ricordato anche Maldini ieri nell’intervista a MilanTv, passa da bilanci solidi e a che da uno stadio di proprietà che faccia da elevatore di incassi (stima di almeno 80-100 milioni all’anno). Il compito che aspetta Gerry Cardinale sotto l’aspetto stadio e ricavi è sicuramente ostico, specie quello sull’impianto di proprietà dove si preannunciano ostacoli anche per la zona de “La Maura” tra consiglio comunale e movimenti per il no che già di stanno muovendo.