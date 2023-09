Una settimana al primo derby stagionale. Pioli ha già idee chiare e una grande speranza...

Le partite delle nazionali stanno, in qualche modo, tenendo occupati i tifosi che già fremono per il primo grandissimo big match della stagione. Staserà giocherà sì l'Italia nella prima partita da CT di Luciano Spalletti, ma è inevitabile che molti appassionati pensino anche - e in qualche caso soprattutto - al derby tra Inter e Milan di sabato 16 settembre alle 18:00 a San Siro.

Manca, d'altronde, solo una settimana: le squadre, ridotte all'osso dai tantissimi convocati con le nazionali, si stanno comunque allenando nei rispettivi centri sportivi, ma è dalla prossima settimana che tutto si accenderà. Stefano Pioli, intanto, ha già le idee piuttosto chiare: contro l'Inter, a meno di sorprese negative dai calciatori sparsi per il mondo, scenderà in campo la formazione vista nelle prime tre giornate di campionato con un solo cambio obbligatorio: Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Kalulu (al posto dello squalificato Tomori) e Theo Hernandez in difesa, Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek a centrocampo con Leao, Pulisic e Giroud a formare il tridente avanzato.L'idea del tecnico rossonero non è solo, banalmente, quella secondo cui squadra che vince non si cambia, ma è dettata da una parola d'ordine: continuità. "Ho insistito - aveva spiegato Pioli in conferenza pre Roma-Milan - sempre su una certa idea di gioco e ho dato continuità a certe scelte di campo. Parliamo di giocatori importanti, sono forti e intelligenti. È tutto il sistema che sta funzionando". Perché, dunque, cambiare? A meno di brutte notizie dai nazionali, il Milan sarà il Milan dei 9 punti nelle prime tre giornate di campionato. Manca una settimana, ma già in tanti fremono.