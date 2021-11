Verso il derby, chi titolare tra Diaz e Krunic? Le opzioni per Pioli sulla trequarti

Vigilia del derby di Milano e un grande dubbio di formazione nella testa di Stefano Pioli: chi titolare sulla trequarti tra Brahim Diaz e Rade Krunic? Lo spagnolo ha giocato dall'inizio contro il Porto dopo un mese di stop dovuto alla sosta nazionali e alla conseguente positività al coronavirus, mentre il bosniaco lo ha sostituito dal primo minuto nelle tre partite precedenti all'ultima di Champions League. Ora serve scegliere: contro l'Inter il 10 o il 33?

Il tattico Krunic

L'opzione Krunic sarebbe, certamente, quella più conservativa e, probabilmente, anche quella meno auspicata dai tifosi. Il numero 33 non ha le qualità di un trequartista puro, ma è un giocatore tatticamente utilissimo che, nello specifico del match contro l'Inter, potrebbe funzionare come schermo per Brozovic; il croato nerazzurro, d'altronde, è in un ottimo momento di forma ed è il faro dei movimenti difensivi e offensivi di Inzaghi: fermarlo, dunque, occludendogli occhi e spazi con il pressing di Krunic, potrebbe essere un'idea interessante. Dal punto di vista della manovra rossonera, ovviamente, con Krunic la potenza rossonera non è così devastante, ma il bosniaco è, senza dubbio, un giocatore eventualmente più che affidabile.

Il vero Diaz

La carta Brahim Diaz sarebbe quella gettata sul tavolo di San Siro se solo lo spagnolo non avesse avuto i recenti problemi di salute. Senza se e senza ma. La sua condizione fisica, però, non è al top; contro il Porto ha faticato ed è evidente che non abbia ancora i ritmi di inizio stagione, ma resta comunque complicato rinunciare alla sua tecnica e al suo talento in un match così delicato ed importante. Dal punto di vista offensivo il Milan ne beneficerebbe sicuramente, ma da quello difensivo potrebbe pagare qualcosina in più. A Pioli la scelta.