Verso Milan-Fiorentina, Pioli ritrova tre assi nella manica. Le ultime di formazione (PODCAST)

MilanNews.it

Arrivano ottima notizie da Milanello: sia Ismael Bennacer che Zlatan Ibrahimovic, infatti, hanno svolto oggi l'intera seduta di allenamento in gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Fiorentina di domenica 1 maggio.

Si tratta, certamente, di rientri importantissimi per la squadra rossonera, con l'algerino che dovrebbe riprendere il suo posto da titolare in mezzo al campo al fianco di Tonali e il campione svedese che, come già accaduto con l'assist decisivo per Tonali al 92esimo di Lazio-Milan, potrebbe essere deciviso a gara in corso. E poi... c'è Ante Rebic; il croato, in difficiltà in questa stagione, ha determinato nella vittoria dell'Olimpico e ha le qualità per spaccare la partita contro i viola.

