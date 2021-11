Verso Milan-Porto, le ultime sulla formazione rossonera: i dubbi di Pioli (PODCAST)

Siamo alla vigilia di Milan-Porto, match che i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi se vorranno tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Per la sfida di domani sera a San Siro, Stefano Pioli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: in particolare il tecnico del Diavolo deve ancora decidere chi sarà il centravanti titolare tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic e chi giocherà in mezzo al campo tra Sandro Tonali, Franck Kessie e Ismael Bennacer. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, con Brahim Diaz che dovrebbe tornare in campo dal primo minuto come trequartista dopo essere guarito dal Covid.

