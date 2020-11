Verso Napoli-Milan: Musacchio e Saelemaekers arruolabili, Rebic verso una maglia da titolare

Nonostante la notizia della positività al Covid di mister Stefano Pioli, a Milanello continuano a ritmo serrato i lavori in vista della sfida contro il Napoli di questa domenica. Nella sessione odierna i rossoneri rimasti nel centro sportivo di Carnago hanno affrontato la Primavera in una partita da due tempi da 30 minuti ciascuno. La formazione composta da Moleri, Conti, Musacchio, Kalulu, Hernández, Saelemaekers, Hauge, Castillejo, Maldini, Rebić, Ibrahimović si è imposta per 6-0 grazie alle reti di Rebić, Ibrahimović, Castillejo, Musacchio, Castillejo e Hauge.

TUTTO IL GRUPPO - In attesa che i nazionali tornino dagli impegni con le proprie selezioni, a Milanello è finalmente disponibile tutto il gruppo squadra al completo per la prima volta in stagione. Dall'inizio della nuova annata infatti mister Pioli ha sempre dovuto far fronte ad assenze per squalifica, infortuni e positività al Coronavirus, riuscendo però a far fronte alle difficoltà sempre nel migliore dei modi. il Milan è ormai squadra e a prescindere dagli interpreti i meccanismi girano più o meno senza problemi. Ora con il ritorno di Mateo Musacchio e il recupero lampo di Alexis Saelemaekers almeno numericamente la squadra rossonera non presenta defezioni.

IL RITORNO DI ANTE - Uomo assolutamente decisivo nella seconda metà della scorsa stagione, la campagna 2020/21 non è iniziata al meglio per Ante Rebic. Indisponibile nei tre turni preliminari di Europa League per squalifica e vittima di un brutto infortunio al gomito nel match di Serie A contro il Crotone, il croato praticamente non è mai stato a disposizione. Ora Ante, complice anche l'aver lavorato ininterrottamente durante questa sosta, è pronto a tornare con prepotenza nell'undici titolare di mister Pioli. Rafael Leao ha dimostrato, con caratteristiche diverse, di poter essere anche lui uno dei titolari grazie alle sue giocate sempre più determinanti, ma l'essere andato in nazionale in questi giorni potrebbe favorire Rebic.

VERSO IL NAPOLI - Domenica sera i rossoneri affronteranno al San Paolo l'11 guidato da Rino Gattuso, ex allenatore e leggenda del Milan, in un match che dirà tanto sulle ambizioni Champions del Diavolo. Mister Pioli sta guidando da remoto la squadra e ad oggi ha già in mente una bozza di formazione per contrastare i partenopei. Tra i pali Gigio Donnarumma, la solita linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo, mediana a due con la coppia Kessie e Bennacer e Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers a supporto di Ibrahimovic. Tante certezze e il gradito ritorno di Rebic, la formazione anti Napoli inizia a prendere forma.