VIDEO MN - Agenti di Botman a Casa Milan: si tratta per l'acquisto dell'olandese dal Lille

Gli agenti di Sven Botman sono a Casa Milan. I membri dell'agenzia Muy Manero, tra i quali Nikkie Bruinenberg e Francesco Miniero, sono arrivati presso il quartier generale rossonero dove avranno un incontro con Paolo Maldini e Ricky Massara per por portare avanti la trattativa relativa al loro assistito. Dopo esser stati ospiti ieri sera a San Siro per Milan-Lazio, ecco che il soggiorno milanese degli agenti del difensore del Lille - che hanno incontrato anche altri club per altri loro assistiti - entra decisamente nel vivo della questione.

OBIETTIVO PRIMARIO

Non è più una novità il fatto che il giocatore sia la priorità per il mercato estivo nel ruolo di difensore centrale. Botman è sempre stato il preferito di Stefano Pioli per quel ruolo, ma nella recente sessione di mercato non ci sono state le condizioni per poter concludere l’operazione. Il giocatore ha dato priorità ai rossoneri (c’è un accordo di massima), ma adesso il Milan e i suoi agenti devono trovare la quadratura del cerchio con il Lille il che vuol dire abbassare la richiesta economica per il cartellino dell’ex giocatore dell’Ajax.

da Casa Milan: Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Testo: Pietro Mazzara