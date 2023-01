VIDEO MN - Bennacer arrivato a Casa Milan, ora la firma sul rinnovo fino al 2027

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Antonio Vitiello

Ismael Bennacer, come dimostrano le immagini raccolto dall’inviato di MilanNews.it a Casa Milan, è arrivato in questi istanti nella sede rossonera per apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista algerino percepirà uno stipendio da circa 4 milioni di euro l’anno, mentre la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente già nel precedente accordo rimarrà, con alcune precisazioni: sarà attivabile solo a partire dal 2024, e solo per le prime due settimane di luglio. Come per tutte le clausole rescissorie, l’eventuale club pronto ad attivarlo dovrà versare l’intera cifra nelle casse rossonere in un’unica soluzione di pagamento, senza rateizzazioni di sorta.

Bennacer, arrivato al Milan nell’estate del 2019 dall’Empoli per circa 17 milioni di euro, ha collezionato in rossonero 129 presenze in tutte le competizioni, condite da 4 gol e 8 assist. Con la maglia del Diavolo addosso Bennacer ha conquistato un trofeo, la Serie A 21/22.