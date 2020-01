VIDEO MN - Concluso l'incontro ag. Paquetà-Milan: Uram ha lasciato la sede

Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà, ha lasciato Casa Milan dopo un'ora e dieci di incontro con la dirigenza rossonera. Come sottolineato in precedenza si sta cercando una sistemazione per il centrocampista brasiliano che non sta più trovando spazio nell'undici di Stefano Pioli. Il verdeoro è arrivato al Milan lo scorso anno dal Flamengo per una cifra vicina ai 40 milioni e il club rossonero, com'è chiaro, non vuole fare minusvalenze.