VIDEO MN - Furlani: "Cardinale ci tiene molto alla squadra. Partita decisiva per Pioli? Sempre le solite domande..."

Come per tutte le gare europee, il Milan fa da onorevole padrone di casa e ospita, per il tradizionale pranzo Uefa, i vertici dirigenziali della Roma, avversaria di questa sera nell'andata dei quarti di finale di Europa League (calcio di inizio alle ore 21, stadio San Siro), presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo in centro città a Milano. In questi minuti i protagonisti dell'incontro ufficiale sono arrivati sul posto del pranzo. In rappresentanza del club rossonero è presente al pranzo l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

All'arrivo al ristorante l'AD Furlani ha parlato ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Un derby italiano, un’emozione: “Sono sempre emozionato per le partite in Europa, anche quelle contro le italiane”.

Stamattina l’incontro con Cardinale: “Gerry ci tiene molto alla squadra. Per le partite importanti quando può esserci, c’è”.

Pioli ha detto che questo è un momento cruciale per le valutazioni future: “Ad aprile le partite iniziano ad essere tutte molto importanti. Siamo in un buon momento, speriamo di continuare”.

Le valutazioni dipenderanno da questo finale di stagione? “Eeeh, solite domande…”.

Cos’è successo, cosa ha riportato la squadra ad avere questo rendimento? “Sono tornati quasi tutti dagli infortuni. Abbiamo trovato i meccanismi giusti. Ma queste domande sportive fatele sempre a Geoffey, Zlatan o al Mister”.

L’importanza della vicinanza di Ibrahimovic per queste partite: “È sempre importante avere Zlatan. Lo dico sempre porta tante cose, è stato un grande campione sul campione sul campo e sta facendo vedere che è un grande campione anche da dirigente”.

In mattinata Furlani e Cardinale hanno ricevuto all’Hotel Melia l’ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning che hanno incontrato Pulisic e Musah nel ritiro della squadra. Stasera saranno tutti presenti a San Siro come ospiti di Cardinale, assieme ai ministri del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.