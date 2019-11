VIDEO MN - Gazidis: "Il Milan sta crescendo, convinto che faremo bene contro la Juve"

Ivan Gazidis, intervenuto durante la presentazione del libro "Sempre Milan", si è espresso sul momento della formazione rossonera: "Siamo un team giovane che sta crescendo. Tutte queste partite sono opportunità per crescere e migliorare. Il Risultato non è stato ottimale con la Lazio, è stato un risultato che non ci ha soddisfatto ma dalla buona prestazione si riparte e costruisce. Il nostro focus è sulla crescita dei giocatori. Su come possono crescere. Questa domenica abbiamo una grande opportunità nel giocare con una grande squadra in una grande atmosfera. Dobbiamo vederla come un’opportunità giocare in questi contesti. Vogliamo di più queste opportunità. Vogliamo tornare a giocare in contesti europei.

Questa sera abbiamo parlato della storia de club. Dobbiamo creare anche noi storia. Il nostro team di lavoro è assolutamente concentrato per tornare in questa direzione. Ci saranno alti e bassi ma questa è la direzione chiara verso cui stiamo andando. Partite come queste sono opportunità per i nostri giocatori.

I nostri giocatori sono giovani ma hanno grandi motivazioni, hanno desiderio di imparare, hanno fame di crescere. Hanno uno spirito che è meritevole di questo club. Sono convinto che giocheranno bene questo weekend".