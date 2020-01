VIDEO MN - Incontro Suso-Milan concluso: lo spagnolo ha lasciato la sede

Si è concluso dopo 45 minuti l'incontro in sede tra Suso e la dirigenza rossonera. L'attaccante spagnolo ha lasciato Casa Milan in questi minuti dopo il confronto con i vertici del club meneghino. Lo spagnolo sta giocando poco e vorrebbe trovare una sistemazione, soprattutto dopo aver rotto con l'ambiente rossonero. Sono giorni caldi per il suo futuro.