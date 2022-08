VIDEO MN - "La Curva Campione d'Italia": lo Scudetto del Milan raccontato dalla Curva Sud Milano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della nuova stagione, che comincerà ufficialmente sabato con il match di campionato tra Milan e Udinese, MilanNews.it ha scelto di ripercorrere la straordinaria cavalcata della scorsa annata, culminata con la vittoria dello Scudetto, attraverso la prospettiva della Curva Sud Milano; la frangia più calda del tifo milanista, d'altronde, è stata grandissima protagonista del Tricolore rossonero, grazie ad una presenza costante in quantità (si ricordano gli esodi a Roma, Verona e Reggio Emilia, per esempio) e in qualità (come la grande prova di decibel nel derby di Giroud).

