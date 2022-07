VIDEO MN - Milan-De Ketelaere, Maldini: "È andata bene, c'è fiducia. Proviamo a chiudere"

Fonte: dall'inviato a Milano Linate, Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso ai micrifoni di MilanNews.it all'uscita dell'aeroporto di Linate, di ritorno dall'incontro in Belgio con la dirigenza del Club Bruges, sulla trattativa per portare in rossonero Charles De Ketelaere: "Com'è andata? Bene. C'è fiducia. Intenzione di chiudere? Ci proviamo".

L'incontro in Belgio

Nella giornata di oggi, Paolo Maldini e Ricky Massara si sono spostati in Belgio per trattare di persona con il Club Bruges per Charles De Ketelaere. Ne è risultato un colloquio "cordiale e interlocutorio", durante il quale i belgi hanno ribadito la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del classe 2001. Il Milan, ora, ragionerà sul da farsi e nelle prossime ore presenterà una nuova offerta per chiudere positivamente tutti i discorsi.