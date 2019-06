VIDEO MN - Riso: "Parlato di Sensi e Mancini? No, no. Ma piacciono? Spero di sì. Incontro con Maldini? Andato benissimo"

Giuseppe Riso, uscito da Casa Milan dopo l'incontro con Maldini, ha commentato l'esito ai microfoni di Milan news.it: "Parlato di Sensi e Mancini? No, no. Ma piacciono? Spero di si. Incontro con Maldini? Andato benissimo". L'agente detiene la procura di Mancini e Sensi, giocatori recentemente accostati ai rossoneri che potrebbero essere profili giusti per il nuovo corso con Marco Giampaolo.