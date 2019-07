VIDEO MN - Terminato l'incontro per Veretout tra Milan e Fiorentina. Maldini all'uscita: "No comment"

E' terminato da pochi secondi l'incontro tra Milan e Fiorentina per Jordan Veretout. Da una parte Maldini e Massara, dall'altra Joe Barone con Daniele Pradé per discutere del centrocampista francese. Alla fine dell'incontro il direttore tecnico rossonero non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "No comment". Nella trattativa i rossoneri vorrebbero inserire delle contropartite per abbassare la parte economica, mentre la squadra viola vorrebbe incassare 25 milioni. Attenzione all'inserimento del cartellino di Cutrone o Biglia. A breve aggiornamenti sulla trattativa.