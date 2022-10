Vigilia di Milan-Chelsea, Pioli a Milan TV: "Credo che la mia squadra abbia le qualità per stare a questo livello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV alla vigilia di Milan-Chelsea. Queste le sue dichiarazioni in vista del big match di Champions League contro i Blues di Graham Potter:

Come arrivate al match? “La partita di sabato ci lascia sicuramente sensazioni molto positive. È altrettanto vero che ogni gara fa storia a sé, è un’altra competizione. Sappiamo che giocando un calcio così intenso, energico, determinato come abbiamo fatto sabato possiamo fare bene anche domani sera”.

Il livello della sfida di domani: "L’identità e la qualità con cui la interpreti fanno la differenza, stiamo parlando di altissimo livello. Affrontiamo una squadra top in Europa, una squadra che poco più di un anno fa ha vinto la Champions League, si è rinforzata, ha giocatori di livello internazionale. È chiaro che il tuo livello deve essere alto per cercare di vincere la partita. Credo che i miei giocatori e la mia squadra abbiano la qualità per stare a quel livello lì, a patto di giocare una partita di un’attenzione e di una perfezione che chiaramente non esiste, ma dobbiamo riuscire ad essere il più vicino possibile e il più precisi possibile, perché oltre le loro qualità il Chelsea ha saputo sfruttare al meglio qualche nostro errore: questo domani sera dovremo cercare di modificarlo”.

Sull'andata e la preparazione: “Il fatto di aver giocato solo una settimana fa ci aiuta, abbiamo potuto analizzare bene la partita e quelli che sono gli aspetti tecnico tattici della gara e quindi mi aspetto un miglioramento nel dinamismo, nella personalità della squadra. Sono parite in cui abbiamo testato il calcio inglese, domani sarà una partita importante per la classifica del girone. Vogliamo cercare, davanti al nostri pubblico, di prendere tutta l’energia possibile per fare una grande partita”.

Come approcciare alla partita? "Abbiamo imparata strada facendo a conoscerci molto bene, a preparare ogni singola partita trovando nelle nostre caratteristiche dei benefici e trovare negli avversari qualche difficoltà: continuiamo su questa strada grazie al talento, alla qualità e alla disponibilità dei miei giocatori perché prepariamo le partite pensando e sperando di trovare qualche beneficio in più rispetto ai nostri avversari”.

Sul Chelsea: "Mi sembra che in questo momento il Chelsea abbia trovato con il nuovo allenatore certe posizioni in campo che gli stanno dando dei buonissimi risultati. Noi cerchiamo di stare in campo per quelli che sono i nostri concetti ma credo che nell’impatto della partita, nell’energia e nell’intensità sicuramente non credo che in questo momento ci sia uno stadio più caloroso del nostro. I nostri tifosi ci spingono e ci sostengono e lo avvertiamo, è chiaro quindi che mi auguro di riuscire a portare in campo questa spinta insieme ai miei giocatori, con grande volontà e con grande forza”.