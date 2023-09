"Voi chi dite che io sia?"

Il rito cattolico ambrosiano ha proposto oggi per la messa domenicale il passo del Vangelo in cui Gesù chiede ai suoi discepoli la seguente domanda: "Voi chi dite che io sia?". Nessuna blasfemia sia chiaro, ma sembra proprio la domanda che Stefano Pioli potrebbe proporre ai tifosi milanisti dopo la clamorosa debacle di ieri, a cui sono seguite dichiarazioni che, seppur un po' strumentalizzate e pronunciate assolutamente in buona fede, hanno suscitato una reazione abbastanza nervosa della tifoseria.

Il problema è che, al contrario di quanto fa San Pietro, i tifosi rossoneri potrebbero più non essere così sicuri della risposta. Chi è Stefano Pioli? È l'allenatore capace di vincere a sorpresa lo Scudetto con una stagione sulle ali dell'entusiasmo e del bel gioco? È l'allenatore artefice in negativo del mese di gennaio 2023, tra i peggiori della gloriosa storia rossonera? È l'allenatore che, nelle grandi difficoltà della passata stagione, ha rimesso a posto la squadra ridiscutendo i suoi stessi principi tattici e tecnici giocando un calcio di difesa e contropiede e portando il club in semifinale di Champions League dopo aver battuto Tottenham e Napoli? È l'allenatore che ha dato subito un gioco brillante alla squadra nonostante i tanti nuovi acquisti nelle prime tre gare stagionali? È l'allenatore che, nonostante i cinque derby persi allo stesso identico modo, ha continuato a proporre gli stessi schemi di gioco offensivi e difensivi?La risposta definitiva, come sempre, la darà solo e soltanto il campo. E le prossime sei partite in 18 giorni, in questo senso, potrebbero essere molto indicative. Ciò che è già certo, comunque, è che Pioli sia un gran lavoratore, capace di migliorarsi continuamente e di studiare per fare sempre meglio, capace di creare un grande rapporto con la propria tifoseria con la sincerità che lo ha sempre contraddistinto. Ora è un momento complicato e, tra nervosismo e scarsa lucidità, possono venire fuori situazioni anche peggiori di quanto mostrato ieri dal suo Milan sul campo. Ma non c'è dubbio che, come sempre accaduto, sarà lo stesso Pioli a ritirar fuori la squadra dalle ceneri del post derby. Come accaduto dopo l'esonero di Giampaolo, come accaduto con il primo Scudetto, come accaduto dopo gennaio 2023.