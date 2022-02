Voltare subito pagina. Milan, ora due occasioni da sfruttare contro Napoli e Inter

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Salernitana e Udinese sono state due occasioni perse per il Milan. Quelle che sembravano due sfide abbordabili, due incontri che avrebbero dovuto confermare l’andamento positivo dei rossoneri si sono invece rivelati delle delusioni non di poco conto. Nonostante ciò, il Milan è rimasto in testa alla classifica con 57 punti, due in più dell’Inter su cui comunque i rossoneri hanno guadagnato qualcosa in due giornate povere di gioie e soddisfazioni.

UN SOLO GUADAGNO - È solo questo l’unico guadagno quantitativo ottenuto dal Milan, che da prima della classifica aveva il dovere di compiere un passo più significativo contro due formazioni certamente alla portata. I punti andati via pesano, soprattutto guardando anche con la coda dell’occhio a chi dietro di te ha fatto anche peggio. Il rammarico però riguarda anche la prestazioni offerte dalla formazione di Stefano Pioli, che sia contro i campani sia contro i friulani ha giocato un calcio meno sciolto, qualitativo ed incisivo rispetto alla grande prova vista nel derby vinto contro l’Inter.

GLI ERRORI - È stato chiaramente dimostrato che il Milan contro le medio-piccole, con ogni rispetto dei termini, soffre ma è altrettanto giusto considerare anche gli episodi che hanno penalizzato i rossoneri. La mancata presa di posizione del VAR in occasione del gol firmato da Udogie è un errore da matita rossa, una disattenzione grave non certamente inedita ai rossoneri. Basti solo pensare alle ingiustizie già subite contro Spezia e Napoli. Per non parlare poi del tempo che effettivamente si è giocato nella ripresa, decisamente troppo poco.

LE OCCASIONI - Polemiche a parte, il Milan adesso è atteso da due impegni decisivi utili per archiviare questi mezzi passi e tornare in carreggiata. Il 1° marzo si giocherà il terzo derby della stagione, stavolta in Coppa Italia per la prima semifinale, mentre cinque giorni più tardi i rossoneri saranno ospiti del Napoli al Maradona. Due grandi sfide, due colpi da non sbagliare, due occasioni per provare a rivedere sul campo un grande Milan.