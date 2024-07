Zeroli, Camarda, Liberali e non solo: il mercato del "Futuro" è già qui

vedi letture

Il Milan vuole tornare a costruirsi in casa il suo futuro e uno dei punti focali della gestione Cardinale era quello della ricostruzione del settore giovanile, concetto che è stato ribadito a più riprese anche da Zlatan Ibrahimovic nel corso delle sue uscite pubbliche. Milan Futuro non è solo il nome della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, ma è proprio una mission del club che ha come obiettivo quello di valorizzare i suoi migliori talenti con l’obiettivo, attraverso un percorso condiviso e struttrurato, di portarli un giorno in pianta stabile in prima squadra.

Il nome più chiacchierato è stato, senza dubbio, quello di Francesco Camarda. Dopo l’esordio in Serie A e le invocazioni nazional-popolari di una continuità alle spalle di Giroud, è finalmente arrivato il suo primo contratto da professionista al termine di una contrattazione durata mesi dove i suoi agenti e Giorgio Furlani, alla fine, hanno trovato tutte le quadrature necessarie per far si che il classe 2008 rimanesse in rossonero. E Francesco sta continuando a dimostrare perché il suo talento andava blindato: devastante all’Europeo Under 17, dove ha fatto quello che voleva in finale contro il Portogallo, anche con l’Under 19 ha fatto vedere che il suo talento è superiore anche a chi gli da 2-3-4 anni di differenza. Sarà importante avere pazienza nel corso della stagione, perché la Serie C è un campionato vero, adulto, duro, dove non nessuno ti tratta con i guanti.

Il secondo nome, magari meno rumoroso ma allo stesso tempo molto importante, è senza dubbio quello di Kevin Zeroli. Centrocampista moderno, mezzala box-to-box, Kevin ha messo sul campo valori importanti sia tecnici (che di questi tempi non è una cosa scontata) sia fisici. Ragazzo di grande personalità, con la Primavera di Ignazio Abate è stato decisivo in Youth League con gol e rigori pesantissimi, ma anche con la nazionale Under 19 di Bernardo Corradi sta dimostrando di essere leader. Segnatevelo, perché ad oggi fa cose che i suoi pari età non fanno e nei piani del Milan c’è una sua presenza fissa nel gruppo misto prima squadra-Milan Futuro.

Ha fatto vedere cose interessanti, nei 45 minuti giocati contro il Rapid Vienna, anche Mattia Liberali, il “gemellino del gol” di Camarda con l’Italia under 17. Per diversi addetti ai lavori, è un talento purissimo, che ha un tocco di palla diverso dagli altri, quasi magnetico. Ha personalità e si vede che il processo di crescita impostato dal Milan nel suo settore giovanile sotto la guida di un top come Vincenzo Vergine sta iniziando a dare i suoi frutti.

A loro si possono e si devono aggiungere anche le crescite di Magni, Sia e l’arrivo dagli ex Allievi di Christian Comotto. Insomma, nel presente c’è già un potenziale… Futuro.