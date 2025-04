A Venezia per la vittoria e certezze tattiche. Tuttosport: "Conceiçao pensa a...due coppe"

Così come nelle ultime 3 uscite stagionali, anche a Venezia contro i lagunari di Eusebio Di Francesco Sergio Conceiçao schiererà il Milan con la difesa a 3. Vincere per trovare continutià (quella che in questa stagione è tremendamente mancata) ma soprattutto certezze tattiche in vista di un finale di stagione che vedrà la formazione rossonera giocarsi un titolo, il secondo della sua annata dopo la Supercoppa Italiana di Riyad.

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Conceiçao pensa a...due coppe", perché tutte le mosse tattiche e di formazione che farà in queste settimane serviranno poi per accompagnare e preparare il Milan proprio alla fine di Coppa Italia, in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna.