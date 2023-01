Addio a Vialli, le aperture della stampa sportiva e generalista italiana

MilanNews.it

La morte di Gianluca Vialli, avvenuta ieri a Londra a soli 58 anni, ha segnato il mondo del calcio italiano e il paese in generale per la perdita di una figura iconica dentro e fuori dal campo. Il Corriere dello Sport ha salutato Vialli ricordando in prima pagina l'abbraccio con l'amico Mancini nella notte di Wembley e scrivendo: "Un abbraccio per sempre". Tuttosport non ha voluto spendere molte parole in apertura e ha scritto solamente: "Grazie. Di tutto". Anche diversi giornali generalisti hanno omaggiato Vialli nelle loro prime pagine. Il Corriere della Sera ha scritto: "Addio a Vialli, il campione coraggioso". Gli fa eco Repubblica che ha scritto: "Vialli, il campione coraggioso". Gratitudine invece per La Stampa che titola: "Grazie, capitano". Il Secolo XIX ha titolato invece: "Vialli per sempre".