Tuttosport titola: "Nuovo Milan: prima mossa via un big"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Nuovo Milan: prima mossa via un big". Senza la partecipazione alla prossima Champions League, il club rossonero, tra bonus Uefa, market pool, clausole relative agli sponsor che non si andranno ad attivare, avrà circa 100 milioni di euro di introiti in meno. Per rientrare almeno in parte da questa perdita sarà quindi necessaria la cessione almeno di un big della rosa.

Negli ultimi giorni si parla tanto del forte interesse del Manchester City per Tijjani Reijnnders: gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto 55 milioni di euro, offerta che però non verrà mai accettata dal Milan che vuole molto di più. Piuttosto di cedere l'olandese, in via Aldo Rossi preferirebbero vendere Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026 e al momento senza accordo per il rinnovo di contratto.