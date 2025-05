Gazzetta: "Un Milan Italiano. Il Diavolo cambierà: Vincenzo nel mirino, piacciono stile e gioco"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Un Milan Italiano. Il Diavolo cambierà: Vincenzo nel mirino, piacciono stile e gioco". Dopo due tecnici stranieri, il Diavolo vuole portare un allenatore italiano sulla panchina rossonero della prossima stagione. Negli ultimi giorni, sta prendendo sempre più quota la candidatura di Vincenzo Italiano, che mercoledì ha alzato la Coppa Italia con il suo Bologna dopo aver battuto in finale proprio il Milan. In casa rossonera apprezzano in modo particolare il suo stile e il gioco delle sue squadre, anche se non ha l'esperienza di altri candidati alla panchina milanista, come per esempio Max Allegri.

Intervistato ieri da Sky, Italiano ha dichiarato sul suo futuro: "Con la società avevamo detto di riprendere il discorso futuro al termine della stagione, quindi aspettiamo queste due partite e il finale di campionato... Poi serenamente parleremo di quello che sarà il futuro, per quel che riguarda il campo e per la crescita che dicevo. Secondo me si può ancora ottenere tanto qui".