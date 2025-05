Il QS titola: "Dirigenza e calciatori: al Milan c'è aria di ribaltone"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Dirigenza e calciatori: al Milan c'è aria di ribaltone". Dopo la delusione per la Coppa Italia sfumata contro il Bologna, al Milan si respira un'aria di ribaltone tra dirigenza e calciatori. Appurato l'addio di Sergio Conceicao, la proprietà sta considerando vari profili, tra cui Vincenzo Italiano ma la posizione di alcuni punti di riferimento, da Moncada a Furlani passando per Ibrahimovic, potrebbe essere messa in discussione.

Anche nelle rosa rossonera potrebbero esserci diverse novità. Senza gli introiti della Champions, il Milan potrebbe essere costretto anche a sacrificare un big. Negli ultimi giorni, si stanno facendo sempre più insistenti le voci sul forte interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. In casa rossonera ci sono poi da risolvere anche le questioni che riguardano il futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza nl 2026. Senza il rinnovo, i due verrano ceduti in estate.