Milan, ultima chance per l'Europa. La dirigenza resta in silenzio

"Sono giorni che durante gli allenamenti non vola una mosca" si legge sul Corriere dello Sport in riferimento al momento del Milan. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia che ha colpito ancora negativamente un stagione che fatica a raddrizzarsi, gli umori in casa rossonera sono estremamente cupi e amareggiati. La società, dal canto suo, non ha più parlato e il clima si fa sempre più complicato. Ora, però, gli uomini di Conceicao proveranno a concentrarsi per raddrizzare il finale di stagione con una qualificazione europea. Per farlo il Milan non può sbagliare la partita contro la Roma.

Il programma della 37esima giornata di Serie A:

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI- VENEZIA (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO (sfida scudetto e zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI (lotta salvezza e sfida scudetto)

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN (zona coppe)