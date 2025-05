Un Milan più italiano. Gazzetta: "Da Chiesa a Lucca: pure il mercato dovrà seguire la linea azzurra"

Il Milan delle prossima stagione sarà meno straniero rispetto a quello attuale. Non è un mistero che il club stia cercando un tecnico italiano, ma anche a livello di giocatori qualcosa cambierà: "Da Chiesa a Lucca: pure il mercato dovrà seguire la linea azzurra" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi c'è la volontà di puntare su rinforzi tricolori.

Tra i nomi che fa la Rosea ci sono per esempio quelli di Federico Chiesa del Liverpool e di Riccardo Orsolini del Bologna, i quali potrebbero rinforzare la batteria di attaccanti esterni che saranno a disposizione del nuovo allenatore. Sempre in attacco piace sempre molto anche Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese cercato già a gennaio prima di decidere di andare su Santiago Gimenez. Un'occasione interessante potrebbe essere poi Lorenzo Pellegrini, che è in uscita dalla Roma e potrebbe muoversi a condizioni vantaggiose visto che ha il contratto in scadenza nel 2026.