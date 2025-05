CorSera: "Il Milan all’ultima chance. Tenta il pass per l’Europa, si muove per ds e allenatore"

"Il Milan all’ultima chance. Tenta il pass per l’Europa, si muove per ds e allenatore": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che se il Diavolo dovesse vincere le ultime due partite di campionato contro Roma e Monza avrebbe buone possibilità di conquistare un posto in Europa League o in Conference League (per la Champions League servirebbe un vero e proprio miracolo). Chiusa questa stagione fallimentare, sarà poi il momento della ricostruzione.

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e nelle scorse ore avrebbe fatto anche un sondaggio per Cristiano Giuntoli, il quale però ha ancora quattro anni di contratto con la Juventus con un ingaggio da 2 milioni. Non è da escludere che un nuovo assalto disperato verrà mosso con l'Atalanta e i Percassi per ottenere la liberazione di Tony D’Amico. Arriverà poi anche un nuovo allenatore al posto di Sergio Conceiçao che verrà congedato al termine di questa stagione: Vincenzo Italiano è entrato nel podio dei papabili con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.