Affari intrecciati sull'asse Milan-Roma. Il CorSera: "Il Milan su Abraham"

L'asse Milano-Roma sta infuocando questi ultimi due giorni di calciomercato in Italia, visto che ci sarebbero diversi affari intrecciati, come riportato questa mattina anche da Il Corriere della Sera.

Il primo ha a che vedere con lo scambio che vede coinvolti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. L'affare sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo, con la Roma che da quest'operazione incasserebbe all'incirca 7 milioni di euro di conguaglio, anche se per la fumata bianca serve l'accordo sullo stipendio dell'inglese, già compagno di Loftus-Cheek, Tomori e Pulisic al Chelsea. La trattativa sembra viaggiare spedita, continua il quotidiano, nonostante il diniego di Jovic di lasciare Milanello.

Il secondo affare, invece, ha a che vedere con Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Entrambe le società si sono dette disposte ad offrire al club tedesco 15 milioni di euro per il cartellino del classe 2001, ma la mancata partenza di Bennacer, come confermato già ieri su questi lidi (CLICCA QUI), complica decisamente i discorsi per il Milan.