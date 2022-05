Ag. Lukaku: "Inter o Milan nel futuro del giocatore? Tanto rumore per niente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Pastorello, procuratore fra gli altri anche di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Repubblica dicendo: “Saranno gli attaccanti a movimentare il mercato di questa estate. La situazione di Lukaku è particolare e nessuno poteva aspettarsela. Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c'è stato un problema. Adesso è concentrato sulla stagione in corso, non abbiamo parlato d'altro. Accostamenti a Inter e Milan? Tanto rumore per niente. Ha nel cuore club e tifosi nerazzurri, non l'ha mai nascosto, ma non possiamo ipotizzare trattative. Il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo aprire discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare”.