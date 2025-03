Altre 48 ore per il piano San Siro. Il CorSera: "Le due società più vicine"

La questione legata al futuro di San Siro continua a tenere banco dalle parti di Palazzo Marino. Nella giornata di ieri i rappresentanti di Milan ed Inter hanno incontrato il Sindaco Giuseppe Sala per cercare di fare un punto definitivo sulla situazione.

In merito a questo argomento Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Le due società più vicine", anche se le parti hanno deciso di incontrarsi nuovamente tra 48 ore, nella speranza che i club presentino quando promesso: ovvero la proposta per l'acquisto dello stadio di San Siro e le aree limitrofe.

Ciò che al momento non ha permesso questo è una clausola importante sulla quale Milan ed Inter stanno discutendo da tempo (cosa succede se una delle due parti si sfila dal progetto), ma l'incontro di ieri ha aumentato l'ottimismo, con le due proprietà che si sarebbero avvicinate lasciando intendere che non manchi molto per trovare la quadra definitiva.